Необходимо сделать верстку одностраничника "Landing Page". от вас жду сроки? и портволи готовых работ. Если ваши услуги более указанного бюджета данные свои не отправляйте.
Адаптивная верстка на существующем сайте
Необходимо полностью переверстать все типовые страницы сайта для 3 размеров экрана.
Сайт напишу в личку. Наброски по расположению элементов предоставлю.
Интересует бюджет и сроки.
Заявки фрилансеров
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