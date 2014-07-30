Адаптивная верстка на существующем сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки124 просмотра

Необходимо полностью переверстать все типовые страницы сайта для 3 размеров экрана.

Сайт напишу в личку. Наброски по расположению элементов предоставлю.

Интересует бюджет и сроки.

11 лет назад
GlowMan
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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