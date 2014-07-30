Добрый день! По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник. ТЗ в приложении. Цена: 70 долларов. Бонус за быстрые сроки - постоянно ...
Правки сайта на Wordpress
Доброго времени, каждому!
Есть сайт на Вордпресс, в который необходимо внести мелкие правки
1. Изменить кнопки "Read More" на "Подробнее" в новостях. Страница http://cl307817.tmweb.ru/news/
2. На странице с Сотрудниками сделать фото раза в два больше. Страница http://cl307817.tmweb.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/testimonials/
(либо оставить так, но чтобы открывались крупные фото во всплывающем окне при клике)
3. На странице "Наша история" убрать дополнительные блоки, которые под текстом http://cl307817.tmweb.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/archives/
4. В блок соц. сетей (виджет Sosial Networks) добавить возможность добавлять и "Vkontakte" http://joxi.ru/3wbZU_3JTJB2DnWMx4g
5. Сейчас когда добавляю портфолио, выбираю раздел "Торты", а попадает продукция в выпадающее меню и "торты" и "эклеры" http://cl307817.tmweb.ru/our-products/products-2/
6. В карточке товара сделать возможность увеличения фото во всплывающем окне. Также, возможно ли подгружать туда несколько фото, чтоб листались? http://cl307817.tmweb.ru/portfolio-view/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-3/
7. В карточке товара убрать надписи "Posted by admin" и "No comments" http://joxi.ru/fQfZU4wyTJDALsf-DNs
8. Можно ли поле для комментариев сделать существенно меньше? http://joxi.ru/xQfZU_3JTJAvGoa-Fd0
9. Скажите, в каком файлике поменять все надписи Формы обратной связи со страницы контакты - я сама все поменяю. http://cl307817.tmweb.ru/contacts/
Указывайте, пожалуйста, цены и сроки.
Спасибо!
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