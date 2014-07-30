Правки сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок226 просмотров

Доброго времени, каждому!

Есть сайт на Вордпресс, в который необходимо внести мелкие правки

http://cl307817.tmweb.ru/

1. Изменить кнопки "Read More" на "Подробнее" в новостях. Страница http://cl307817.tmweb.ru/news/

2. На странице с Сотрудниками сделать фото раза в два больше. Страница http://cl307817.tmweb.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/testimonials/

(либо оставить так, но чтобы открывались крупные фото во всплывающем окне при клике)

3. На странице "Наша история" убрать дополнительные блоки, которые под текстом http://cl307817.tmweb.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/archives/

4. В блок соц. сетей (виджет Sosial Networks) добавить возможность добавлять и "Vkontakte" http://joxi.ru/3wbZU_3JTJB2DnWMx4g

5. Сейчас когда добавляю портфолио, выбираю раздел "Торты", а попадает продукция в выпадающее меню и "торты" и "эклеры" http://cl307817.tmweb.ru/our-products/products-2/

6. В карточке товара сделать возможность увеличения фото во всплывающем окне. Также, возможно ли подгружать туда несколько фото, чтоб листались? http://cl307817.tmweb.ru/portfolio-view/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-3/

7. В карточке товара убрать надписи "Posted by admin" и "No comments" http://joxi.ru/fQfZU4wyTJDALsf-DNs

8. Можно ли поле для комментариев сделать существенно меньше? http://joxi.ru/xQfZU_3JTJAvGoa-Fd0

9. Скажите, в каком файлике поменять все надписи Формы обратной связи со страницы контакты - я сама все поменяю. http://cl307817.tmweb.ru/contacts/

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки.

Спасибо!

WordPress
11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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