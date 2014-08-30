Верстка одностраничника.

По верстке я доволен очень доволен: 1. html 5 - верстка современная. Я не ожидал) 2. тексты в основном в теге P - это хорошо, нет ничего лишнего. 3. Структура проработана хорошо. 4. Даже свои реквизиты указал - молодец :) 5. CSS сразу сжал - я думал, нужно будет говорить об этом. 6. Проверил сайт через jpeg оптимизатор, значит все отлично. 7. Все картинки в правильных разрешениях. 8. Иконки "статус карты" и "активировать карту" и т.д. они могут быть сделаны через гиф или пнг, а тут они сделаны вообще через SVG. Это вообще высший пилотаж. Верстка отличная! Все рекомендую.