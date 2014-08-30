Верстка одностраничника.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен59 заявок552 просмотра

Добрый день!

По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник.

ТЗ в приложении.

Цена: 70 долларов.

Бонус за быстрые сроки - постоянно буду обращаться к вам.

Начало: 28.08.2014

29.08.2014 - смотрим, анализируем, исправляем.

Срок сдачи: 30.08.2014 до 12.00 Сдаем, обмениваемся отзывами.

11 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhitlov
Максим 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
По верстке я доволен очень доволен: 1. html 5 - верстка современная. Я не ожидал) 2. тексты в основном в теге P - это хорошо, нет ничего лишнего. 3. Структура проработана хорошо. 4. Даже свои реквизиты указал - молодец :) 5. CSS сразу сжал - я думал, нужно будет говорить об этом. 6. Проверил сайт через jpeg оптимизатор, значит все отлично. 7. Все картинки в правильных разрешениях. 8. Иконки "статус карты" и "активировать карту" и т.д. они могут быть сделаны через гиф или пнг, а тут они сделаны вообще через SVG. Это вообще высший пилотаж. Верстка отличная! Все рекомендую.
Отличный заказчик. Знает что ему нужно и умеет это донести до исполнителя. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zhitlov
Максим 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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