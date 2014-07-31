Верстка из PSD под WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок228 просмотров

Требуется сверстать на WordPress 3.9.x из PSD макета сайт с нуля.

Превью макета в приложение. PSD макет и полное ТЗ вышлю лучшим предложениям в проекте.

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ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кросс IE8, Chrome 10, Opera 10, Firefox 4 и выше.

2. Фиксированная верстка, ширина 1000px (отображение при 1024px разрешение монитора без горизонтального скролла).

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.

WordPress
11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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