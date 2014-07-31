Добрый день! По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник. ТЗ в приложении. Цена: 70 долларов. Бонус за быстрые сроки - постоянно ...
Верстка из PSD под Joomla
Требуется сверстать на Joomla 3 из PSD макета сайт с нуля.
Превью макета в приложение. PSD макет и полное ТЗ вышлю лучшим предложениям в проекте.
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ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кросс IE8, Chrome 10, Opera 10, Firefox 4 и выше.
2. Фиксированная верстка, ширина 1000px (отображение при 1024px разрешение монитора без горизонтального скролла).
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы.
Оплата оперативно.
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