Поправить вёрстку и мобильную версию

На сайте клиники остеопатии http://www.ost-med.ru/ поправить:

1) Вёрстку в области отображения цен на приём специалистов (см. скриншот - область внизу).

2) В мобильной версии (смотрю с планшета на Андроид) при переходе на полную версию ничего не происходит. Сайт остаётся в варианте m.ost-med.ru

3) Проверить корректность отображения и переходов с мобильной версии на основную в основных браузерах (ИЕ, Опера, ФФокс, Сафари, Яндекс).

Оплата пока ТОЛЬКО Яндекс Деньгами.