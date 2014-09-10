Добрый день! По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник. ТЗ в приложении. Цена: 70 долларов. Бонус за быстрые сроки - постоянно ...
Поправить вёрстку и мобильную версию
На сайте клиники остеопатии http://www.ost-med.ru/ поправить:
1) Вёрстку в области отображения цен на приём специалистов (см. скриншот - область внизу).
2) В мобильной версии (смотрю с планшета на Андроид) при переходе на полную версию ничего не происходит. Сайт остаётся в варианте m.ost-med.ru
3) Проверить корректность отображения и переходов с мобильной версии на основную в основных браузерах (ИЕ, Опера, ФФокс, Сафари, Яндекс).
Оплата пока ТОЛЬКО Яндекс Деньгами.
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