Требуется верстальщик лендингов-одностраничников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок202 просмотра

Ищу верстальщика лендингов и других типов сайтов с перспективой долговременного сотрудничества.

Портфолио и отзывы обязательны!

11 лет назад
sfilonova
Светлана 
43 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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