Разработка дизайна для 1 страницы по гайдам.

Есть гайды сайта oltravel.ru задача отрисовать 1 страницу в стиле сайта. Скетч страницы и скрины сайта прикрепляю. По запросу вышлю psd.

Задача: Карточка страны, где отображается Описание, Фотка, Погода (блок как тут http://www.i-travel.ru/countries/tunis.html, мы тоже с гисметео возьмем), Список курортов + карта или ссылка на её открытие, рядом с название курорта цена тура "От 15000 руб". Фотка может быть большая во всю ширину страницы и надпись с названием страны по картинки. А может и не быть у страны фотки. Есть ссылки: Галерея фоток, Галерея Видео, Экскурсии, Новости, Вопросы, Карта возможно ещё какие то будут ссылки (меню это вообщем). Так же на странице со страной должен быть список спецпредложений по стране, если такие есть. / В карточке заказа будет только одна фотография отеля, не как сейчас на сайте несколько. Галереи не будет. На странице самой страны рядом с блоком погоды сделать блоки: рандомные картинки (160 x 120) и блок карта (небольшого размера, где стоит точка страны). А уже большая карта в контенте где курорты с отмеченными курортами.

Оцените стоимость и сроки, нужно на этой неделе отдать макет.