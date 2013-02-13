Нарисовать шаблон кинотематики

Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы
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Нарисовать светлый шаблон для киносайта. Сквозной дизайн главной, внутренняя страница профиль пользователя.
Нужные блоки в шаблоне:
Буквенный каталог (алфавит для навигации)
Блок с годами
Блок со странами
Блок категорий
Блок популярных фильмов
Шаблон должен состоять:
Колонка левая или правая где будут блоки выводиться вышеописанные
Контентная колонка (в страницу должен помещаться плеер с шириной 640px, остальное место отдать колонке)
Шаблон нужен под разрешение экрана 1024х768, должен быть выполнен в светлых тонах (на ваш выбор, но лечше придерживаться тонов используемых сейчас в шаблоне) без излишеств графики. Цена которую готов заплатить - 50$
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