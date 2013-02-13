Нарисовать шаблон кинотематики

$50
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок132 просмотра
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Нарисовать светлый шаблон для киносайта. Сквозной дизайн главной, внутренняя страница профиль пользователя.

Нужные блоки в шаблоне:

Буквенный каталог (алфавит для навигации)

Блок с годами

Блок со странами

Блок категорий

Блок популярных фильмов

Шаблон должен состоять:

Колонка левая или правая где будут блоки выводиться вышеописанные

Контентная колонка (в страницу должен помещаться плеер с шириной 640px, остальное место отдать колонке)

Шаблон нужен под разрешение экрана 1024х768, должен быть выполнен в светлых тонах (на ваш выбор, но лечше придерживаться тонов используемых сейчас в шаблоне) без излишеств графики. Цена которую готов заплатить - 50$

11 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
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