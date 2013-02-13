Требуется помощь в генерации цветовых решений

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Добрый день.

Задача: Есть шаблон под Joomla, полностью сверстан и натянут на CMS.

Требуется помощь в "генерировании" (на основе текущего шаблона) других цветовых решений и соответ. верстки (css стилей).

Никаких изменений блоков и структуры, только визуально-цветовые изменения (шрифт, цвет, размер).

Формат работы:

1. Согласование стоимости и условий работы.

2. Вы готовите макет (предварительный)

3. Согласовываем. Оплачиваю

4. Вы верстаете (а по сути меняете css стили) и высылаете мне готовые файлы для замены.

Рассматриваю только недорогие предложения. Указывайте стоимость за 1 шт.

При успешном сотрудничестве, возможно и покупка простых логотипов.

В приложении текущий шаблон.

11 лет назад
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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