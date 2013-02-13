Требуется помощь в генерации цветовых решений

Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Задача: Есть шаблон под Joomla, полностью сверстан и натянут на CMS.
Требуется помощь в "генерировании" (на основе текущего шаблона) других цветовых решений и соответ. верстки (css стилей).
Никаких изменений блоков и структуры, только визуально-цветовые изменения (шрифт, цвет, размер).
Формат работы:
1. Согласование стоимости и условий работы.
2. Вы готовите макет (предварительный)
3. Согласовываем. Оплачиваю
4. Вы верстаете (а по сути меняете css стили) и высылаете мне готовые файлы для замены.
Рассматриваю только недорогие предложения. Указывайте стоимость за 1 шт.
При успешном сотрудничестве, возможно и покупка простых логотипов.
В приложении текущий шаблон.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть спроектированный интерфейс для простенького приложения Вконтакте (открытки). Необходимо отрисовать элементы.Завершен11 лет назад
Есть сайт http://sapa-fitnes.ru/ Сейчас взялся делать его новую версию. Нужен макет главной страницы, который был бы лучше. В первую очередь очень не нравятся размеры - из-за шапки ничего не видно на странице. Во вторых: важно, чтобы ...Завершен11 лет назад
- $100
Сайт будет предназначен для оптовиков, желающих заказывать одежду данного ателье. Сам сайт будет простой. Есть набросок от заказчика, от которого можно отталкиваться. Но не более того. Выбранному исполнителю дам дополнительную информацию по предпочтениям заказчика, отвечу на все ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, Нужно сделать дизайн главной страницы сайта и логотип для сайта, предназначенного для обмена вещами. В приложении - структура главной страницы По оплате - предпочитаю Яндекс.Деньги или перевод на банковский счетЗавершен11 лет назад
- $1000
Необходим полный редизайн сайта www.legaltraditions.com.ua. Текущий дизайн и функциональность не устраивают совсем. Также необходима какая-то анимация логотипу (*ai во вложении) в контексте сайта, чтобы при открытии главной страницы придать ей какое-то живое движение. Интересный сайт конкурентов: http://www.p-p.ua/Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нарисовать дизайн сайта в нише рефератных услуг валидная верстка ,css3Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Доработка дизайна сайта sib-met.ru 1. Убираем логотип с картинками наверх вправо. 2. Оформляем шапку сайта. 3. Контактная информация слева вверху, внизу в подвале 4. Слева меню основное, горизонтальное меню под шапкой 5. счетчики в подвал ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад