Нужен макет для сайта ателье одежды

Добрый день, Нужно сделать дизайн главной страницы сайта и логотип для сайта, предназначенного для обмена вещами. В приложении - структура главной страницы По оплате - предпочитаю Яндекс.Деньги или перевод на банковский счет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт будет предназначен для оптовиков, желающих заказывать одежду данного ателье.
Сам сайт будет простой. Есть набросок от заказчика, от которого можно отталкиваться. Но не более того.
Выбранному исполнителю дам дополнительную информацию по предпочтениям заказчика, отвечу на все вопросы.
Сделать нужно недорого, не затягивая работу. Нет необходимости делать шедевр, нужен просто качественный макет (PSD)
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Необходим полный редизайн сайта www.legaltraditions.com.ua. Текущий дизайн и функциональность не устраивают совсем. Также необходима какая-то анимация логотипу (*ai во вложении) в контексте сайта, чтобы при открытии главной страницы придать ей какое-то живое движение. Интересный сайт конкурентов: http://www.p-p.ua/Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нарисовать дизайн сайта в нише рефератных услуг валидная верстка ,css3Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Доработка дизайна сайта sib-met.ru 1. Убираем логотип с картинками наверх вправо. 2. Оформляем шапку сайта. 3. Контактная информация слева вверху, внизу в подвале 4. Слева меню основное, горизонтальное меню под шапкой 5. счетчики в подвал ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно доработать макет сайта с учетом юзабилити. Сделать его стильным и удобным. Добавить иконок, банеров, поработать с главной и формой заказа. Детальное ТЗ отправлю заинтересовавшему меня исполнителю. Оплата после согласования главной страницы. Ищу ответственного.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $85
Добрый день! Требуется дизайн для двух сайтов, тематика психология и медицина. Для первого, есть полное ТЗ. Для второго, требуется обновление на современный манер, с сохранением структуры. Для обоих нужно Главная + 2 внутренних страницы. (Страницы типовые: категории и ...Завершен11 лет назад
- $12
Есть шаблон на WP, надо немного подправить что бы смотрелось прилично и сочеталось.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $130
Нужно нарисовать дизайн сайта для музыкального салона, дизайн должен быть визуально быть связан с клавишными инструментами Есть макет сайта и ТЗ к нем. Бюджет 4000 руб. При выполнении в срок 3 дня, даю сверху еще ...Завершен11 лет назад
- $250
Готовый сайт на Joomle, нужно выполнить редизай и дополнить необходимым несложным функционалом. На данный момент сайт никакой по дизайну и по функционалу. Также надо выполнить логотип. Техническое задание составляется на основе сайтов-конкурентов + готовых решений по данной ...Завершен11 лет назад