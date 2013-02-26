Нужен дизайн для 2х сайтов (Психология и медицина)

Добрый день! Требуется дизайн для двух сайтов, тематика психология и медицина.

Для первого, есть полное ТЗ.

Для второго, требуется обновление на современный манер, с сохранением структуры.

Для обоих нужно Главная + 2 внутренних страницы. (Страницы типовые: категории и синглпейдж. Делаются на основе главной)

Бюджет: 2500р (на оба макета)

Условия:

1. Вы обязуетесь не выкладывать в портфолио. Дизайн будет принадлежать студии.

2. Оплата Webmoney (WMR). Предоплата возможна при наличии отзывов + дата регистрации.

3. Срываете сроки - работаете за спасибо.

Связь: ЛС

P.S. В дальнейшем возможна работа на постоянной основе.