Создать дизайн-шаблон сайта веб-дизайна

нужно разработать дизайн одностраничного сайта результат psd файл в слоях бриф прилагается компоновка как у следующих сайтов, но дизайн должен соответствовать тематике http://shop.chrisbery.ru/ http://naviscan.ru/ http://toeatme.ru/landingpage/ http://bella74.ru/ http://stafservis.ru/ http://moroz5.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн-шаблон под сайт веб-дизайна, простой, без излишек.
Предпочтительно Joomla.
Недорого.
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