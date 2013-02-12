Нужен дизайн главной, галереи и списка снаряжения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отрисовка дизайна и логотипа до утра
Нужно привести в божеский и красивый вид главную страницу сайта в приложении, без верстки, просто в фотошопе. В приложении схема ПРИМЕРНОГО расположения основных элементов, но можете переделать и переставить по своему усмотрению, главное чтобы выглядело достойно.Текст с описанием внизу в принципе скорее всего исчезнет и там будет полоса прокрутки рекомендуемых товаров со скидкой – надо тогда под нее какое-то место все равно оставить. В футере должен быть список производителей (опять же необязательно как здесь). Очень желательно добавить куда-нибудь кнопки/ссылки под фоллоу страницы вконтакте, твиттер и subscribe. Также дополнительным заданием может стать разработка логотипа (как вариант – как-то обыграть допустим эту схему с рейд-массивом http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/RAID_1.svg/220px-RAID_1.svg.png Основное пожелание – минимализм без перегруженности(в духе современных корпоративных сайтов apple, hp итд), и оставить верхние пять категории товаров, только сделать их покрасивше. Желательно сделать в каком-то виде уже сегодня ночью!
Бюджет: 1100 рублей. Срок до утра первый результат, остальное к вечеру.
Оплата по факту яндекс деньги ли вебмани.
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