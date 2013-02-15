Дизайн одностраничного сайта

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно разработать дизайн одностраничного сайта

результат psd файл в слоях

бриф прилагается

компоновка как у следующих сайтов, но дизайн должен соответствовать тематике

http://shop.chrisbery.ru/

http://naviscan.ru/

http://toeatme.ru/landingpage/

http://bella74.ru/

http://stafservis.ru/

http://moroz5.ru/

11 лет назад
vb-oiko
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$30
3 дня
Работа сдана в срок. результат устраивает.
Приятно работать с этим заказчиком: четкое ТЗ, правки - по существу, своевременная оплата
  • Похожие заказы

  • Отрисовка дизайна и логотипа до утра

    $50

    Отрисовка дизайна и логотипа до утра Нужно привести в божеский и красивый вид главную страницу сайта в приложении, без верстки, просто в фотошопе. В приложении схема ПРИМЕРНОГО расположения основных элементов, но можете переделать и переставить по ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет рассылки новостей для интернет-магазина

    $10

    Необходимо разработать макет рассылки новостей для интернет-магазина www.mebelermo.ru . Макет должен быть сделан по слоям в PCD формате, для дальнейшей верстки его в html. При разработке макета следует придерживаться стилистики сайта. При удачном выполнении данного проекта исполнителю будут ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформление текстов для сайтов (landing)

    $50

    Нужен дизайн страниц, целевых, куда попадают потенциальные клиенты с рекламы. Если быть точным, сайт есть, работа заключается только в оформлении текста. Чтобы текст не был скучным скопом нарисован, а чтобы было цепляющее оформление, которое заставит ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменение шаблона

    1. Перерисовать персонаж в дизайне сайта. 2. Нарисовать 5 картинок размером 165х114. 3. Нарисовать кнопку регистрация.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать дизайн продающей страницы

    Нужно оформить стильно продающую страницу: http://delay-business.ru/courses/courses-pack-4-discount/ в ключе подобном: http://www.usakiev.com/, но без меню навигации и более строго по-взрослому. Задний фон должен быть вроде того, что в приложении. Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ. Жду предложений ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно дизайн сайта и тексты для него

    Компания предоставляюшая интернет и ктв поправить логотип по стилью сайта 1 ая -главная ,разделы о компании с подразделами о фирме,лицензии,галерея ,мисия компании, 2я - улуги с подразделами интернет ,телевидение,построение ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад