Дизайн + логотип + вёрстка веб-сайту Joomla

Готовый сайт на Joomle, нужно выполнить редизай и дополнить необходимым несложным функционалом.

На данный момент сайт никакой по дизайну и по функционалу. Также надо выполнить логотип.

Техническое задание составляется на основе сайтов-конкурентов + готовых решений по данной тематике.

Тематика ДомоУправляющая компания, ТСЖ, ЖКХ.

Требуется специалист по дизайну и вёрстке на Joomla.

Предпочтение тем кто сталкивался с данной тематикой.