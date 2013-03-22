Дизайн + логотип + вёрстка веб-сайту Joomla

$250
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок204 просмотра
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Готовый сайт на Joomle, нужно выполнить редизай и дополнить необходимым несложным функционалом.

На данный момент сайт никакой по дизайну и по функционалу. Также надо выполнить логотип.

Техническое задание составляется на основе сайтов-конкурентов + готовых решений по данной тематике.

Тематика ДомоУправляющая компания, ТСЖ, ЖКХ.

Требуется специалист по дизайну и вёрстке на Joomla.

Предпочтение тем кто сталкивался с данной тематикой.

Joomla
11 лет назад
artjom-k
Артем 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Key4Web
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$390
12 дней
Сергей и его команда отлично справились с поставленными задачами. На всех этапах создания вебсайта было полное понимание заданий и представление конечного результата. Сергей постоянно на связи, отвечает оперативно, к любому замечанию или предложению относится серьезно. Качеством выполненной работы остался доволен, будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик, доволен сотрудничеством!
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