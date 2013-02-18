Верстка psd в Joomla 3.0

Нужно создать дизайн-шаблон под сайт веб-дизайна, простой, без излишек. Предпочтительно Joomla. Недорого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наверстать psd в шаблон для Joomla 3.0, Дизайн нарисован под Joomla 3.0.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется создать макет и разработать дизайн сайта в 7-8 страниц. Сайт представляет собой открытую часть с информационными страницами и закрытую часть с кабинетом пользователя. Уже есть несколько страничек, их придется переверстать, оставив логику. Все написано на MVC4+Razor Все ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно разработать дизайн одностраничного сайта результат psd файл в слоях бриф прилагается компоновка как у следующих сайтов, но дизайн должен соответствовать тематике http://shop.chrisbery.ru/ http://naviscan.ru/ http://toeatme.ru/landingpage/ http://bella74.ru/ http://stafservis.ru/ http://moroz5.ru/Завершен11 лет назад
- $50
Отрисовка дизайна и логотипа до утра Нужно привести в божеский и красивый вид главную страницу сайта в приложении, без верстки, просто в фотошопе. В приложении схема ПРИМЕРНОГО расположения основных элементов, но можете переделать и переставить по ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайн главной, галереи и списка снаряжения.Завершен11 лет назад
- $10
Необходимо разработать макет рассылки новостей для интернет-магазина www.mebelermo.ru . Макет должен быть сделан по слоям в PCD формате, для дальнейшей верстки его в html. При разработке макета следует придерживаться стилистики сайта. При удачном выполнении данного проекта исполнителю будут ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужен дизайн страниц, целевых, куда попадают потенциальные клиенты с рекламы. Если быть точным, сайт есть, работа заключается только в оформлении текста. Чтобы текст не был скучным скопом нарисован, а чтобы было цепляющее оформление, которое заставит ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Перерисовать персонаж в дизайне сайта. 2. Нарисовать 5 картинок размером 165х114. 3. Нарисовать кнопку регистрация.Завершен11 лет назад