Дизайн с примера

$35
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн сайта http://matec.ru - необходимо сделать аналог, изменить только стилистику. Нужен редизайн для сайта setkazavod.ru, нужен дизайн для завода, завод занимается тем , чем там написано ( на сайте ).

P/s - Тестовое задание, набор в команду!

11 лет назад
fenux
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mg-web
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Задание сделано даже быстрее срока, очень качественно, даже не отказался доделать мои хотелки, рекомендую!
Работать с Алексеем было очень приятно. Четкое задание. понимание того, что должно быть сделано. Всем рекомендую. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка сайта на ASP.NET

    $500

    Требуется создать макет и разработать дизайн сайта в 7-8 страниц. Сайт представляет собой открытую часть с информационными страницами и закрытую часть с кабинетом пользователя. Уже есть несколько страничек, их придется переверстать, оставив логику. Все написано на MVC4+Razor Все ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    нужно разработать дизайн одностраничного сайта результат psd файл в слоях бриф прилагается компоновка как у следующих сайтов, но дизайн должен соответствовать тематике http://shop.chrisbery.ru/ http://naviscan.ru/ http://toeatme.ru/landingpage/ http://bella74.ru/ http://stafservis.ru/ http://moroz5.ru/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка дизайна и логотипа до утра

    $50

    Отрисовка дизайна и логотипа до утра Нужно привести в божеский и красивый вид главную страницу сайта в приложении, без верстки, просто в фотошопе. В приложении схема ПРИМЕРНОГО расположения основных элементов, но можете переделать и переставить по ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет рассылки новостей для интернет-магазина

    $10

    Необходимо разработать макет рассылки новостей для интернет-магазина www.mebelermo.ru . Макет должен быть сделан по слоям в PCD формате, для дальнейшей верстки его в html. При разработке макета следует придерживаться стилистики сайта. При удачном выполнении данного проекта исполнителю будут ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформление текстов для сайтов (landing)

    $50

    Нужен дизайн страниц, целевых, куда попадают потенциальные клиенты с рекламы. Если быть точным, сайт есть, работа заключается только в оформлении текста. Чтобы текст не был скучным скопом нарисован, а чтобы было цепляющее оформление, которое заставит ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад