Дизайн с примера

Требуется создать макет и разработать дизайн сайта в 7-8 страниц. Сайт представляет собой открытую часть с информационными страницами и закрытую часть с кабинетом пользователя. Уже есть несколько страничек, их придется переверстать, оставив логику. Все написано на MVC4+Razor Все ...