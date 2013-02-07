Сергей и его команда отлично справились с поставленными задачами. На всех этапах создания вебсайта было полное понимание заданий и представление конечного результата. Сергей постоянно на связи, отвечает оперативно, к любому замечанию или предложению относится серьезно. Качеством выполненной работы остался доволен, будем продолжать сотрудничество.