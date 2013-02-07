Key4Web

Евгений Любенко Key4Web

 
37 летУкраина/Чернигов
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сайты «под ключ» / Уникальный дизайн / Интернет-магазины / Поддержка

Предлагаю следующие услуги:

  • создание сайтов «под ключ»
  • интернет-магазины
  • оптимизация сайта
  • поддержка сайтов
  • редизайн
  • наполнение сайтов
  • интернет-реклама

    • Примерная стоимость услуг:

  • сайт визитка – от 250 долларов (срок 4–8 дней)
  • интернет магазин – от 400 долларов (срок 15–25 дней)
  • корпоративный портал – от 400 долларов (срок 15–25 дней)
  • дизайн сайта – от 150 долларов (срок 3-10 дней)
  • наполнение сайтов – от 0.3 долларов за 1 позицию

    • Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Key4Web/portfolio/

    e-mail: [email protected]

    skype: ljubenko_evgenij

    сайт: http://key4web.net/

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Портфолио
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    Отзывы заказчиков
    sergniform
    48 летРоссия
    12 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
    $300
    10 баллов
    6 лет назад
    Перенести сайт под управление CMS
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    artjom-k
    Артем 
    44 годаРоссия
    13 лет в сервисе
    Был
    10 лет назад
    6 отзывов
    $390
    9 баллов
    11 лет назад
    Дизайн + логотип + вёрстка веб-сайту Joomla
    Сергей и его команда отлично справились с поставленными задачами. На всех этапах создания вебсайта было полное понимание заданий и представление конечного результата. Сергей постоянно на связи, отвечает оперативно, к любому замечанию или предложению относится серьезно. Качеством выполненной работы остался доволен, будем продолжать сотрудничество.
    Отличный заказчик, доволен сотрудничеством!
    Ответный отзыв
    tctf
    34 годаРоссия
    12 лет в сервисе
    Был
    9 лет назад
    $20
    10 баллов
    11 лет назад
    Проблема Flash и основного фона
    Быстро и с идеей как решить проблему.
    Отличный рекламодатель, доволен сотрудничеством!
    Ответный отзыв
    casi
    39 летПортугалия
    12 лет в сервисе
    Была
    11 лет назад
    $50
    10 баллов
    11 лет назад
    Коррекция блога
    Отличный исполнитель,работа была сделана за несколько часов учитывая все пожелания.Рекомендую для сотрудничества!
    Очень приятный заказчик, с пониманием относится ко всем техническим особенностям, ТЗ ставит чётко и ясно.
    Ответный отзыв
    mLearner
    Эмиль 
    36 летРоссия
    12 лет в сервисе
    Был
    10 лет назад
    $250
    10 баллов
    11 лет назад
    Срочная разработка простого сайта
    Отличное исполнение: быстро, в срок, все наши "хотелки" (адаптивный дизайн, функционал, наполнение сайта) были выполнены. Рекомендую команду.
    Отличный заказчик, все разговоры по делу, задачи ставит чётко, проект принимает быстро.
    Ответный отзыв
    HTML-верстка
    2 отзыва
    от $50
    нет рейтинга
    Сайты «под ключ»
    1 отзыв
    от $100
    нет рейтинга
    Интернет-магазины
    нет отзывов
    от $400
    нет рейтинга