Сайты «под ключ» / Уникальный дизайн / Интернет-магазины / Поддержка
Предлагаю следующие услуги:
Примерная стоимость услуг:
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Key4Web/portfolio/
e-mail: [email protected]
skype: ljubenko_evgenij
сайт: http://key4web.net/
Портфолио
- Monster High166 просмотров
- Школа-студия танцев Smart195 просмотров
- Салон красоты София173 просмотра
- Интернет магазин Обнови178 просмотров
- Академия Грация159 просмотров
- Рыболовный портал FisherPro.ru149 просмотров
- Интернет магазин по доставке еды Кулинария №1183 просмотра
- Интернет магазин по продаже стройматериалов140 просмотров
- Управляющая компания ВиК156 просмотров
- Наполнение интернет магазина «Обнови»122 просмотра
- Баннер для интернет магазина «Обнови» №1142 просмотра
- Баннер для интернет магазина «Обнови» №3128 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$390
9 баллов
11 лет назад
Сергей и его команда отлично справились с поставленными задачами. На всех этапах создания вебсайта было полное понимание заданий и представление конечного результата. Сергей постоянно на связи, отвечает оперативно, к любому замечанию или предложению относится серьезно. Качеством выполненной работы остался доволен, будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, доволен сотрудничеством!
$20
10 баллов
11 лет назад
Быстро и с идеей как решить проблему.
Ответный отзыв
Отличный рекламодатель, доволен сотрудничеством!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель,работа была сделана за несколько часов учитывая все пожелания.Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, с пониманием относится ко всем техническим особенностям, ТЗ ставит чётко и ясно.
$250
10 баллов
11 лет назад
Отличное исполнение: быстро, в срок, все наши "хотелки" (адаптивный дизайн, функционал, наполнение сайта) были выполнены. Рекомендую команду.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все разговоры по делу, задачи ставит чётко, проект принимает быстро.
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
нет рейтинга