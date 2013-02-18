Проблема Flash и основного фона

HTML-версткаЗавершен2 заявки171 просмотр
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Требуется на сайте http://www.reklamsoyuz.ru/ убрать расход основного фона и анимацией и также белый отступ внизу сайта, виден только на главной странице. Проблема отступа из-за флэша.

11 лет назад
tctf
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Key4Web
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро и с идеей как решить проблему.
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