Верстка сайта на bitrix

HTML-версткаЗакрыт3 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется верстальщик (опытный) для верстки интернет магазина на bitrix. Пример главной страницы вышлю. Кроссброузерность, корректная верстка, соответствие стандартам. Требуется наличие уже реализованных проектов (подтверждение).

Верстка сайта
11 лет назад
goodleon69
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Вёрстка сайта

    $250

    Нужна вёрстка сайта. IE7+ и остальные браузеры. Хаки допустимы только для IE7, да и то не хотелось бы. 6 страниц плюс 2 модальных окна (будем использовать HighSlide, нужно подправить фон и границы) на обоих модальных окнах будет ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно переверстать вывод кнопок соц. сетей

    Есть вывод кнопок соц.сетей (лайки) вот на этой странице http://soc.zarabotok2.ru/?p=1 (facebook, vk, одноклассники и пр.) Надо переверстать вывод и сделать так, чтобы кнопки выводились в строку, а если не хватает ширины страницы, то переносились на новую ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибки отображения в IE 7 версии

    есть сайт http://www.ngppr.ru Во всех браузерах все работает нормально, а в Internet Explorer 7 версии плохо - меню не отображается нормально, страница обрезается в центральном поле, возможно что то еще. Задача: подправить верстку так, чтобы в ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправление верстки страниц

    Здравствуйте, Есть проект, но косячная верстка. Предыдущий верстальщик не смог сделать так, чтобы подвал всегда был приклеен книзу страницы и при этом было все кроссбраузерно. Что собственно необходимо сделать. Я дам 3 сверстанных html-страницы (css,только jquery), необходимо убрать косяки ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мобильная версия статического сайта

    Есть сайтик на html. Он старенький, нет движка, там просто несколько страниц на html. Не отображается на мобильных устройствах (имеются в виду популярные смартфоны и планшеты). Нужно сделать так, чтобы отображался. Сайт кидаю в личку. Напишите ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад