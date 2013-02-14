Исправление верстки страниц

Здравствуйте,

Есть проект, но косячная верстка.

Предыдущий верстальщик не смог сделать так, чтобы подвал всегда был приклеен книзу страницы и при этом было все кроссбраузерно.

Что собственно необходимо сделать.

Я дам 3 сверстанных html-страницы (css,только jquery), необходимо убрать косяки с версткой - приклееть футер к самому низу страницы, при этом (ОЧЕНЬ ВАЖНО) не трогать другие стили в css-файле т.к. они используются для других страниц и элементов, плюс необходимо составить пошаговое руководство, как перенести все правки по страницам в рабочий макет (какие стили поправить, что поправить на самой странице и т.п.).

Т.е. я даю 3 страницы, вы мне 3 эти правленные страницы с приклеенным футером, кроссбраузерно, (все то, что работало должно продолжать работать во всех браузерах без глюков.) + инструкцию, что мне нужно будет поправить в файлах.

Специалист должен прекрасно знать нюансы верстки в разных браузерах, и гарантировать полную кроссбраузерность страниц в браузерах IE8+, opera, Chrome, ff, Safari

Друзья, нужен действительно профессионал своего дела, который с легкостью разберется в чужом коде, с полными требованиями к верстальщику ознакомьтесь, пожалуйста, по ссылке http://top-logic.ru/makeup.php

Оплату предпочитаю проводить после приёмки работы c помощью WebMoney

Если сотрудничество удовлетворит обе стороны, то буквально через пару недель готов представить следующий проект на верстку.

Пожалуйста, оставляйте контакты для быстрой связи с вами + примеры сложных работ по верстке (использование jquery)+примерные сроки по описанной выше задаче+примерный бюджет.

Спасибо!