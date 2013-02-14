Исправление верстки страниц

Есть дизайн. Нужно сверстать и поставить на OpenCart. + сделать выгрузку для яндекс маркета. Фотоновые картинки на сайте будут менять в зависимости от времени суток. На макетах все есть. PSD исполнителю. Сроки - полторы недели + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Есть проект, но косячная верстка.
Предыдущий верстальщик не смог сделать так, чтобы подвал всегда был приклеен книзу страницы и при этом было все кроссбраузерно.
Что собственно необходимо сделать.
Я дам 3 сверстанных html-страницы (css,только jquery), необходимо убрать косяки с версткой - приклееть футер к самому низу страницы, при этом (ОЧЕНЬ ВАЖНО) не трогать другие стили в css-файле т.к. они используются для других страниц и элементов, плюс необходимо составить пошаговое руководство, как перенести все правки по страницам в рабочий макет (какие стили поправить, что поправить на самой странице и т.п.).
Т.е. я даю 3 страницы, вы мне 3 эти правленные страницы с приклеенным футером, кроссбраузерно, (все то, что работало должно продолжать работать во всех браузерах без глюков.) + инструкцию, что мне нужно будет поправить в файлах.
Специалист должен прекрасно знать нюансы верстки в разных браузерах, и гарантировать полную кроссбраузерность страниц в браузерах IE8+, opera, Chrome, ff, Safari
Друзья, нужен действительно профессионал своего дела, который с легкостью разберется в чужом коде, с полными требованиями к верстальщику ознакомьтесь, пожалуйста, по ссылке http://top-logic.ru/makeup.php
Оплату предпочитаю проводить после приёмки работы c помощью WebMoney
Если сотрудничество удовлетворит обе стороны, то буквально через пару недель готов представить следующий проект на верстку.
Пожалуйста, оставляйте контакты для быстрой связи с вами + примеры сложных работ по верстке (использование jquery)+примерные сроки по описанной выше задаче+примерный бюджет.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $400HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо до завтра (14.02) до 18-00 сделать верстку макета в HTML+CSS Макет прикрепил.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайтик на html. Он старенький, нет движка, там просто несколько страниц на html. Не отображается на мобильных устройствах (имеются в виду популярные смартфоны и планшеты). Нужно сделать так, чтобы отображался. Сайт кидаю в личку. Напишите ...Завершен11 лет назад
День добрый. Необходимо из 2 лендинг - страниц сделать одну. Элементарно все. Сделать нужно как можно скорее.Завершен11 лет назад
- $100
Дизайн и функциональные требования, которых нет в дизайне, в приложении.HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен очень грамотный верстальщик под ImageCMS Shop (интернет магазин). Готовый макет дизайна предоставим. Актуальны люди которые часто сталкивались с этой CMS.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо добавить контент на html ный сайт (фотографии в фотогалерею, видео в видео галерею). Все подробности в личку.HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно сделать шаблон для DLE (адаптировать все пользовательские страницы и диалоги). Есть HTML-верстка главной, страницы категори и новости. Подробности после выбора исполнителя.Завершен11 лет назад