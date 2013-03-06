Мобильная версия статического сайта

HTML-версткаЗавершен7 заявок150 просмотров
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Есть сайтик на html. Он старенький, нет движка, там просто несколько страниц на html. Не отображается на мобильных устройствах (имеются в виду популярные смартфоны и планшеты). Нужно сделать так, чтобы отображался.

Сайт кидаю в личку.

Напишите сколько примерно это может стоить и сколько по времени займёт.

11 лет назад
chuvashev
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
serg-sk
Сергей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Всё отлично - всё работает! Спасибо!
Хороший заказчик.
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