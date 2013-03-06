Мобильная версия статического сайта

Есть дизайн. Нужно сверстать и поставить на OpenCart. + сделать выгрузку для яндекс маркета. Фотоновые картинки на сайте будут менять в зависимости от времени суток. На макетах все есть. PSD исполнителю. Сроки - полторы недели + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайтик на html. Он старенький, нет движка, там просто несколько страниц на html. Не отображается на мобильных устройствах (имеются в виду популярные смартфоны и планшеты). Нужно сделать так, чтобы отображался.
Сайт кидаю в личку.
Напишите сколько примерно это может стоить и сколько по времени займёт.
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