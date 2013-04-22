Сверстать и поставить на OpenCart

$400
HTML-версткаЗавершен4 заявки183 просмотра
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Есть дизайн. Нужно сверстать и поставить на OpenCart. + сделать выгрузку для яндекс маркета.

Фотоновые картинки на сайте будут менять в зависимости от времени суток. На макетах все есть. PSD исполнителю.

Сроки - полторы недели + пол недели на доработки.

Бюджет 400$.

OpenCart
11 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$400
10 дней
Все хорошо, продолжаем работать.
Было приятно иметь с Вами дело!
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