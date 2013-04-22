Есть дизайн. Нужно сверстать и поставить на OpenCart. + сделать выгрузку для яндекс маркета.

Фотоновые картинки на сайте будут менять в зависимости от времени суток. На макетах все есть. PSD исполнителю.

Сроки - полторы недели + пол недели на доработки.

Бюджет 400$.