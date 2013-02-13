Очистить несколько страниц html от "мусора"

Сайт состоит из нескольких страниц (7 страниц) html с перекрестными ссылками и рисунками. Редактирование проводилось несколько раз с помощью программы Microsoft Expression 2 , поэтому там собралось некоторое количество лишнего кода, ненужные теги и т.п. Размер страниц по 15-20 кб, одна 120 кб.

Надо:

1.удалить лишние и ненужные теги, не трогая содержание. Это главное, так как релевантность сайта не должна измениться.

2.привести все страницы к единообразному виду, так как на некоторых ширина задана по другому

3. обработать картинки, чтобы они смотрелись более стильно. В принципе, это можно отдельной задачей, если будет предложено что-то стоящее. В идеале картинки должны смотреться частью сайта без границ.

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