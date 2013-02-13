Очистить несколько страниц html от "мусора"

Здравствуйте! Необходимо выполнить кроссбраузерную верстку из макета PSD. В шаблоне Insales Использовать HTML5 и стили CSS3 - код с комментариями. Если отрисованно широкое меню с активными кнопками, не нужно сохранять их как изображение. Использовать чистый CSS3. Или же брать ...
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Сайт состоит из нескольких страниц (7 страниц) html с перекрестными ссылками и рисунками. Редактирование проводилось несколько раз с помощью программы Microsoft Expression 2 , поэтому там собралось некоторое количество лишнего кода, ненужные теги и т.п. Размер страниц по 15-20 кб, одна 120 кб.
Надо:
1.удалить лишние и ненужные теги, не трогая содержание. Это главное, так как релевантность сайта не должна измениться.
2.привести все страницы к единообразному виду, так как на некоторых ширина задана по другому
3. обработать картинки, чтобы они смотрелись более стильно. В принципе, это можно отдельной задачей, если будет предложено что-то стоящее. В идеале картинки должны смотреться частью сайта без границ.
Оплата только Яндекс-деньги или PayPal. Для россиян еще можно переводом на карту Сбербанка.
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