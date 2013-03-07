Сверстать psd в insales

Здравствуйте!

Необходимо выполнить кроссбраузерную верстку из макета PSD. В шаблоне Insales

Использовать HTML5 и стили CSS3 - код с комментариями.

Если отрисованно широкое меню с активными кнопками, не нужно сохранять их как изображение. Использовать чистый CSS3.

Или же брать пиксель и прописывать кодом чтобы форма растянулась. Именно так как на шаблоне.

Обязательно укажите сроки и цены