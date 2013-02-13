Верстальщик тем для Wordpress

Нужен исполнитель на создание групп вконтакте. Цена одной штуки - 3 у.е. Создавать надо будет не одну а может даже по нескольку в день. Создавать надо будет по графическому шаблону, типовому. Т.е. определим для начала типовой шаблон, далее ...