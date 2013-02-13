Верстальщик тем для Wordpress

Необходимо адаптировать дизайн стандартной темы Prosilver форума phpbb3 под существующий дизайн сайта, немного изменив цвета и убрав пару элементов. Пример того, как должен выглядеть результат - в приложении. А также нужно выполнить часть работ собственно по ...
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Нужен верстальщик, быстрый как свет.
Работал чтоб сам, помощников нет.
Чтобы портфолио было отличное,
профессионал и цены приличные.
Графику надо уметь обработать, шрифты.
Все браузеры, стили должен знать ты.
Про интервалы, абзацы, отступы знаешь,
Валидатор использовать не забываешь.
Если ты любишь делать красиво,
Работать со мной будешь долго, счастливо!
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