Адаптация шаблона

HTML-версткаЗавершен9 заявок211 просмотров
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Имеется понравившийся шаблон https://www.reg.ru/web-sites/templatemonster/22648?category=33

Планируем его купить, потребуется поменять несколько картинок,вставить логотип, вставить текст, возможно немного поменять верхнюю панель управления сайта "News, contacts", установить на оплаченный домен.

Назовите стоимость услуг.

11 лет назад
shumsky
Кирилл 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Сергей всё сделал в срок, нареканий к работе не возникло.
+ претензий к заказчику нет.
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