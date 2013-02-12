Исполнитель для создания групп вконтакте

HTML-версткаЗакрыт12 заявок317 просмотров
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Нужен исполнитель на создание групп вконтакте.

Цена одной штуки - 3 у.е.

Создавать надо будет не одну а может даже по нескольку в день.

Создавать надо будет по графическому шаблону, типовому. Т.е. определим для начала типовой шаблон, далее я высылаю готовую картинку или псд файл, из него быстро нарезаются нужные кусочки уже по запланированным, далее вставляется заранее подготовленный код, модифицируется под конкретную группу, готово. Помимо этого надо создать саму группу вконтакте с аватаркой, которую я тоже вышлю, и описанием которое я тоже вышлю.

11 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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