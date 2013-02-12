Верстка, исправление ошибок на Битриксе 12

Требования к HTML W3C верстке только стартовая.

Поправить страницы доделать Баннеры и Слайдер.

Требования к специалисту:

1. Форматированный HTML, CSS, Javascript код с комментариями

2. Оправданное использование Javascript: не применять js там, где этого делать не нужно

3. Использование библиотеки jQuery последней версии

4. Исходный код должен быть в кодировке UTF-8 без BOM

5. Версии браузеров: IE 8+, FF, Opera 11+