Верстка сайта

Для отображения на мобильных девайсах нужен аналог несложной по сценарию флешки Это план поселка. Данные о площади, цене, статусе участков передаются в XML файле. Границы участков и их номера, само-собой, известны заранее. Пример флешки приложен. Картинка чуть другя, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 12 страниц (плюс-минус 2)
Требования к HTML верстке:
1. Соответствие XHTML 1.0 Strict
2. Форматированный HTML, CSS, Javascript код с комментариями
3. Оправданное использование Javascript: не применять js там, где
этого делать не нужно
4. Использование библиотеки jQuery последней версии
5. Нельзя использовать собственные библиотеки, т.к. мы не сможем
поддерживать их в дальнейшем(исправлять баги и пр.). Нужно применять общеизвестные
решения, имеющие поддержку авторов. Разумеется, к уникальному функционалу это не относится.
6. Для валидации форм будет использоваться библиотека jquery.validate
(http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plu...). Собственные реализации не допускаются.
Валидацию форм реализовывать не нужно, предоставив это нашим разработчикам.
В верстке учитывать динамическое добавление DOM-элементов этим плагином.
7. Т.к. мы используем шаблонизатор, нужно чтобы верстку страницы можно было разделить на макет, общий для нескольких страниц, и изменяемую часть.
8. Исходный код должен быть в кодировке UTF-8 без BOM
9. Использование Twitter Bootstrap в разработке (http://twitter.github.com/bootstrap/)
10. Версии браузеров: IE 9+, FF, Opera 11+
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется сверстать несколько страниц VM Доработать существующие доработки. Работа срочная - оплата соответственная.HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Требуется верстальщик для cms Magento! Оплата договорная.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно сверстать и повесить все на сайт битрикс лицензия Малый бизнес (она будет) суть такая нужно запустить сайт на этой системе. тз тут писать бессмысленно я думаю , все видно на макетах, да и ничего ...Завершен11 лет назад
Внимание!Требуется верстка шаблона для joomla в соответствии с ТЗЗакрыт11 лет назад
Нужна верстка 1 (Главной) странице, не каких все на div ul и тп, также нужен на этой странице слайдер, оплата вебмани, срок 1-3 дня пример прикрепил не забываем указывать цену и срокиЗавершен11 лет назад
Надо сверстать 1 страницы, кроссбраузерно на div и css. Без программинга JS.Завершен11 лет назад
- $100
Нужна валидная вёрстка темы для сайта на drupal 7. Иходные файлы: HTML, PSD, CSS, JS. Тема: http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/42642.html CMS уже установлена: Drupal 7 Более подробное обсуждение с кандидатами по скайпу. Оплата: Яндекс деньги.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сверстать красивый сайт, тематика: JAVA программирование, красные цвета., горизонтальное менюHTML-верстка21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Всем привет! Нужна верстка под Dle 9.8 Оставляете свои заявки тут, пишите цены, сроки и контакты, а также свои работы по Dle. Макет: http://i53.fastpic.ru/big/2013/0211/0b/2932c4b4bac1c5da372acd4f098da20b.jpg http://i53.fastpic.ru/big/2013/0211/b4/2a31a212773008bb395b3d9f279dc5b4.jpgHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад