Верстка сайта

Требуется сверстать 12 страниц (плюс-минус 2)

Требования к HTML верстке:

1. Соответствие XHTML 1.0 Strict

2. Форматированный HTML, CSS, Javascript код с комментариями

3. Оправданное использование Javascript: не применять js там, где

этого делать не нужно

4. Использование библиотеки jQuery последней версии

5. Нельзя использовать собственные библиотеки, т.к. мы не сможем

поддерживать их в дальнейшем(исправлять баги и пр.). Нужно применять общеизвестные

решения, имеющие поддержку авторов. Разумеется, к уникальному функционалу это не относится.

6. Для валидации форм будет использоваться библиотека jquery.validate

(http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plu...). Собственные реализации не допускаются.

Валидацию форм реализовывать не нужно, предоставив это нашим разработчикам.

В верстке учитывать динамическое добавление DOM-элементов этим плагином.

7. Т.к. мы используем шаблонизатор, нужно чтобы верстку страницы можно было разделить на макет, общий для нескольких страниц, и изменяемую часть.

8. Исходный код должен быть в кодировке UTF-8 без BOM

9. Использование Twitter Bootstrap в разработке (http://twitter.github.com/bootstrap/)

10. Версии браузеров: IE 9+, FF, Opera 11+