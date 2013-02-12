Требуется сверстать 6 страниц. Верстака блочная. Кроссбраузерность (IE-6 не надо). Желателен опыт верстки макетов под Drupal. Макет дизайна прикрепляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужна верстка под Dle 9.8
Оставляете свои заявки тут, пишите цены, сроки и контакты, а также свои работы по Dle.
Макет:
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0211/0b/2932c4b4bac1c5da372acd4f098da20b.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0211/b4/2a31a212773008bb395b3d9f279dc5b4.jpg
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