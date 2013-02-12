Доверстать страницу со скриптом

HTML-версткаЗакрыт3 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот страница: http://www.b2bbasis.ru/ru/vote/vote_otziv.php

Там под IE плывет верстка. Надо исправить.

Указывайте сразу цену и сроки работы.

11 лет назад
lopopok
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка

    Требуется сверстать 6 страниц. Верстака блочная. Кроссбраузерность (IE-6 не надо). Желателен опыт верстки макетов под Drupal. Макет дизайна прикрепляю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простейшее изменение одной странички

    Работа обеденного перерыва. требуется добавить одну страничку "Аттракционы на Выезд" на наш сайт. При нажатии на ссылку откроется страница c маленькими фотографиями и описанием

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка макетов

    Требуется сверстать макет сайта до завтра. Картинки придут завтра. В дальнейшем планируется массовая верстка макетов по шаблону на регулярной основе. Интересуют цены и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Корректировка существующего меню

    Имеется меню на сайте 2088.magicd .ru (горизонтальное), мне надо сделать его в виде фотопленки, можно сделать один кадр фотопленки - один пункт меню. Пишем только в проект, сразу указывая стоимость. Работа срочная.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка магазина на базе DLE

    Интернет-магазин построенный на базе CMS DLE, самописные модули. Техническое задание прикрепил к проекту в формате MS Word, основная работа по верстке. Ознакомьтесь, укажите цену и сроки реализации.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка главной страницы городского портала

    Требуется сделать верстку главной страницы городского портала (см. аттач). Верстка должна быть div'ами, валидная, кроссбраузерная: IE7+, Opera 9+, FF3+, Chrome, Safari. Буду проверять во всех браузерах! Опыт работы обязателен. Предлагайте цены и сроки.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сверстать сайт – 2 страницы

    $16

    Нужно сверстать сайт, без ошибок, блочная верстка. Всего 2 страницы. Страницы пришлю в .psd Бюджет 500 рублей. Мой скайп: yuryskype85 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СКАЙПА С МИКРОФОНОМ!

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад