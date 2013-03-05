Верстка

HTML-версткаЗавершен23 заявки426 просмотров
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Требуется сверстать 6 страниц. Верстака блочная. Кроссбраузерность (IE-6 не надо).

Желателен опыт верстки макетов под Drupal. Макет дизайна прикрепляю.

11 лет назад
zje
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$80
3 дня
Верстка была сделана отлично и в указанный срок. Без лишних вопросов. Все замечания были оперативно устранены. В общем: быстро, качественно и в указанный срок. Рекомендую!
Понравилось работать с Юрием. Максимально комфортно выполнил проект, быстрая оплата, адекватное и приятное общение. Рекомендую Юрия как надежного заказчика, с которым хотел бы поработать еще. Приятно работать, спасибо!
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