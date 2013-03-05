Шаблон на WP есть пару мелочей которые нужно доделать подробности в skype: Chaos_Volk
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 6 страниц. Верстака блочная. Кроссбраузерность (IE-6 не надо).
Желателен опыт верстки макетов под Drupal. Макет дизайна прикрепляю.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Работа обеденного перерыва. требуется добавить одну страничку "Аттракционы на Выезд" на наш сайт. При нажатии на ссылку откроется страница c маленькими фотографиями и описаниемЗавершен11 лет назад
Требуется сверстать макет сайта до завтра. Картинки придут завтра. В дальнейшем планируется массовая верстка макетов по шаблону на регулярной основе. Интересуют цены и сроки.Завершен11 лет назад
- $30
Необходимо сверстать главную и внутренние страницы интернет магазина спортивного питания на ocstore. Макеты в psd.HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется меню на сайте 2088.magicd .ru (горизонтальное), мне надо сделать его в виде фотопленки, можно сделать один кадр фотопленки - один пункт меню. Пишем только в проект, сразу указывая стоимость. Работа срочная.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интернет-магазин построенный на базе CMS DLE, самописные модули. Техническое задание прикрепил к проекту в формате MS Word, основная работа по верстке. Ознакомьтесь, укажите цену и сроки реализации.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать верстку главной страницы городского портала (см. аттач). Верстка должна быть div'ами, валидная, кроссбраузерная: IE7+, Opera 9+, FF3+, Chrome, Safari. Буду проверять во всех браузерах! Опыт работы обязателен. Предлагайте цены и сроки.HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $16
Нужно сверстать сайт, без ошибок, блочная верстка. Всего 2 страницы. Страницы пришлю в .psd Бюджет 500 рублей. Мой скайп: yuryskype85 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СКАЙПА С МИКРОФОНОМ!HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Т3 не планируется. Думаю, что для хорошо знающих css 5ти минутное дело. Joomla - компонент zoo. Товары выводяться по 15 шт на страницу, столбик 3*5 ( горизонталь 3 товара, по вертикали 5) Для оформления используется css код ...Завершен11 лет назад