Необходимо сверстать главную и внутренние страницы интернет магазина спортивного питания на ocstore. Макеты в psd.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать макет сайта до завтра. Картинки придут завтра.
В дальнейшем планируется массовая верстка макетов по шаблону на регулярной основе.
Интересуют цены и сроки.
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