Верстка макетов

HTML-версткаЗавершен11 заявок274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сверстать макет сайта до завтра. Картинки придут завтра.

В дальнейшем планируется массовая верстка макетов по шаблону на регулярной основе.

Интересуют цены и сроки.

11 лет назад
gtosh
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sasha_kiber23
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Александр выполнил задачу качественно и в срок. Больше всего порадовала ответственность, с которой была выполнена работа.
Очень приятно было поработать с Антоном, знает что эму нужно в конечном результате, очень приятный человек в общении, постояно на связе - Только положмительние эмоции от сотруднечиства, с оплатой мгновено! Спасибо за позетивние емоции, и рекомендую всем как ответсвеного человека за свои слова, спасибо - надеюсь на дальнейшое сотруднечиство!
  • Похожие заказы

  • Корректировка существующего меню

    Имеется меню на сайте 2088.magicd .ru (горизонтальное), мне надо сделать его в виде фотопленки, можно сделать один кадр фотопленки - один пункт меню. Пишем только в проект, сразу указывая стоимость. Работа срочная.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка магазина на базе DLE

    Интернет-магазин построенный на базе CMS DLE, самописные модули. Техническое задание прикрепил к проекту в формате MS Word, основная работа по верстке. Ознакомьтесь, укажите цену и сроки реализации.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка главной страницы городского портала

    Требуется сделать верстку главной страницы городского портала (см. аттач). Верстка должна быть div'ами, валидная, кроссбраузерная: IE7+, Opera 9+, FF3+, Chrome, Safari. Буду проверять во всех браузерах! Опыт работы обязателен. Предлагайте цены и сроки.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сверстать сайт – 2 страницы

    $16

    Нужно сверстать сайт, без ошибок, блочная верстка. Всего 2 страницы. Страницы пришлю в .psd Бюджет 500 рублей. Мой скайп: yuryskype85 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СКАЙПА С МИКРОФОНОМ!

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить css-код в компонента zoo joomla

    $5

    Т3 не планируется. Думаю, что для хорошо знающих css 5ти минутное дело. Joomla - компонент zoo. Товары выводяться по 15 шт на страницу, столбик 3*5 ( горизонталь 3 товара, по вертикали 5) Для оформления используется css код ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать страницу и всплывающее окно

    Сверстать страницу и всплывающее окно Просто верстка без движка 1. Нужно чтобы формы заявок приходили на почту, 2. Нужно чтобы работал счетчик При этом есть архив с уже сверстанной похожей страницей, на которой есть шапка, ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад