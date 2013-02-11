Исправить проблемы верстки в IE7-9, Ipad Safari

HTML-версткаЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Нужно на живом сайте(на битриксе) или комментариями исправить проблемы отображения, глюки, торморза скриптов и т.д. в браузерах IE 7-9 и Ipad Safari

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11 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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