Доработка сайта grape.me

Нужно сверстать Новый дизайн сайта и натянуть на старый битрикс, на котором сейчас и работает сайт. Функционал останется практически таким же, но будут кое-какие изменения. Срок - полторы недели. ТЗ в приложении, дизайн новый в jpg тоже. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делать, используя:
Rails, HTML, CSS3, Haml, Sass, адаптивная кроссбраузерная верстка, javascript, jquery, coffeescript
Grape.me – сайт мобильного приложения
Главное по доработке:
Сайт должен свободно масштабироваться (responsive- вертска).
Т.е. автоматически подстраиваться под viewport пользователя.
НЕ адаптивная верстка, а именно "responsive".
пример кривой адаптивной можно посмотреть на текущей верстке.
Пример респонсивной верстки: http://www.oatbook.co.uk/
Везде на сайте должен использоваться шрифт HelveticaNeue.
1) На главной странице при открытии сайта показывается всплывающее видео c большой кнопкой «закрыть» (новое). При закрытии видео мы видим главную страницу – 4 меняющихся слайда на сайте (как сейчас).
На сайте есть кнопка Download on the App Store (со ссылкой в app store на скачивание приложения) – переместить эту кнопку вместо “Get the free app”
Разделы сайта:
1) About us
Содержание раздела: Текст + картинки.
2) Support
Содержание раздела: Текст, раскрывающийся текст с инструкцией, картинки, видео.
3) Blog – необходима кастамизация и встраивание блога на тумблер: http://grapeapp.tumblr.com/
4) Privacy and Terms.
Содержание раздела: текст
5) Contact us:
Контактная форма со следующими полями:
Your name
Your e-mail address
Subject
Message
6) Media
Текст и файлы для скачивания.
Сроки очень сжатые!
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