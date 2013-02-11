Доработка сайта grape.me

HTML-версткаЗакрытнет заявок154 просмотра
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Делать, используя:

Rails, HTML, CSS3, Haml, Sass, адаптивная кроссбраузерная верстка, javascript, jquery, coffeescript

Grape.me – сайт мобильного приложения

Главное по доработке:

Сайт должен свободно масштабироваться (responsive- вертска).

Т.е. автоматически подстраиваться под viewport пользователя.

НЕ адаптивная верстка, а именно "responsive".

пример кривой адаптивной можно посмотреть на текущей верстке.

Пример респонсивной верстки: http://www.oatbook.co.uk/

Везде на сайте должен использоваться шрифт HelveticaNeue.

1) На главной странице при открытии сайта показывается всплывающее видео c большой кнопкой «закрыть» (новое). При закрытии видео мы видим главную страницу – 4 меняющихся слайда на сайте (как сейчас).

На сайте есть кнопка Download on the App Store (со ссылкой в app store на скачивание приложения) – переместить эту кнопку вместо “Get the free app”

Разделы сайта:

1) About us

Содержание раздела: Текст + картинки.

2) Support

Содержание раздела: Текст, раскрывающийся текст с инструкцией, картинки, видео.

3) Blog – необходима кастамизация и встраивание блога на тумблер: http://grapeapp.tumblr.com/

4) Privacy and Terms.

Содержание раздела: текст

5) Contact us:

Контактная форма со следующими полями:

Your name

Your e-mail address

Subject

Message

6) Media

Текст и файлы для скачивания.

Сроки очень сжатые!

11 лет назад
Efedyunina
Екатерина 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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