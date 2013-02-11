Небольшие доработки по верстке и настойке WP

$20
HTML-версткаЗакрыт4 заявки105 просмотров
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Добрый день, коллеги.

Есть сайт на WordPress и нам нужен хороший верстальщик, кто смог бы в короткие сроки поправить небольшие баги на главной странице и на страницах плагина галереи. Базовые знания WP также необходимы.

Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Пожалуйста, напишите ниже Вашу цену, оценив по ТЗ и сроки. По срокам, чем быстрее, тем лучше. Работы на самом деле немного.

С уважением.

11 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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