Небольшие доработки по верстке и настойке WP

Добрый день, коллеги.

Есть сайт на WordPress и нам нужен хороший верстальщик, кто смог бы в короткие сроки поправить небольшие баги на главной странице и на страницах плагина галереи. Базовые знания WP также необходимы.

Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Пожалуйста, напишите ниже Вашу цену, оценив по ТЗ и сроки. По срокам, чем быстрее, тем лучше. Работы на самом деле немного.

С уважением.