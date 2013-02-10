Здравствуйте. Есть уже верстка, но нужно доверстать одну-две страницы (только контент, блоки шапка все уже есть), и несколько блоков(меню, поиск). приступить нужно уже, сделать за сегодня, некоторые блоки нужны быстро (час-два). бюджет не большой, так как большая часть ...