Доработка выпадающего меню Wordpress VALERA THEME

Необходимо запустить вращение слайдера. http://armadaprom.ru Пишем вопросы, сроки, стоимость.
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Необходима доработка выпадающего меню на главной странице Wordpress на шаблоне VALERA THEME.
В данном шаблоне реализована лишь функция отображения кнопки страницы.
В случае привязки дополнительный подраздел лишь показывает кнопку под ней, но не выбрасывает ее как в стандартном шаблоне Wordpress.
http://fabrika-zakupok.ru/ - ресурс
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