Отредактировать шаблон WordPress

Не работает галерея картнок: независимо от количества указанных столбцов, картинки выдаются в один столбец (http://furnitureme.ru/kuxnya-v-skandinavskom-stile-gustavianskij.html). Необходимо сделать так, чтобы картинки в галерее отображались, как на этом сайте (http://bmw-guide.ru/cars/sedan-mercedes-benz-cla-c117-foto.html), т.е. при увеличении числа картинок они накладывались одна на другую.

Также в статьях надо сделать серую рамку для картинок (но только для тех, которые в галерее. Для отдельно вставленных ничего не меняйте) и чтобы при наведении курсора на картинку эта рамка становилась синей, как на главной странице http://furnitureme.ru/.

Вставить после статьи (над "рубрика" и "метки") кнопки социальных сетей (ВК, твиттер, FB и google+). Вставлять скриптом, а не плагином.