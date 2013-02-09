Реконструкция шаблона сайта на WordPress

Требуется сверстать страницу товара Virtuemart по макету дизайнера в PSD. К заданию прилагается картинка с макетом и ссылка на сайт. gopro.debug.sommerce .com/index.php/katalog/krepleniya/remen-dlya-krepleniya-na-shlem-detail
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Здравствуйте!
Стоит работающий Шаблон WordPress 3.x установлен с системой ЦМС, который может быть использован для создания блога, бизнес-сайта, сайта портфолио и т.д. Тема WordPress 3.x оснащена самыми современными и популярными функциями:
• Бестабличная верстка;
• Высокая скорость загрузки;
• SEO продвижение;
• HTML/CSS;
• Совместимость с различными браузерами.
• Исходные материалы:
• .PSD
• .PHP
• Данный шаблон поддерживает виджеты.
Тема сайта транспортная логистика. Нужно частично изменить дизайн и верстку, основываясь на данную тему, взять тоже расположение блоков, цветовую схему, добавить новые блоки и инструменты из образца главной страницы. Частично изменить вид главной согласно образцу. Частично изменить вид страниц главного меню (будут образцы). После этого интегрировать с систему управления. После окончания работ залить тексты и фото, 5 новостей для страницы БЛОГ. Удалить изначальную информацию, которая была представлена в образце шаблона. На сайте присутствуют колонки НОВОСТЕЙ и СТАТЕЙ используются в разделе БОЛГ, выставляются на главной странице.
Во всех статьях и новостях должна быть возможность оставить комментарии, после элементарной регистрации, далее виде форума на усмотрения исполнителя.
Каждая СТАТЬЯ или НОВОСТЬ имеет привязку к категории на странице БЛОГ.
Информацию для проекта тексты и фото, образцы страниц главной и меню, включая фото для слайдера будут предоставлены.
С исполнителем интересно дальнейшее сотрудничество.
Бюджет ограничен, проект является частным.
Без предоплаты!
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