Реконструкция шаблона сайта на WordPress

HTML-версткаЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Здравствуйте!

Стоит работающий Шаблон WordPress 3.x установлен с системой ЦМС, который может быть использован для создания блога, бизнес-сайта, сайта портфолио и т.д. Тема WordPress 3.x оснащена самыми современными и популярными функциями:

• Бестабличная верстка;

• Высокая скорость загрузки;

• SEO продвижение;

• HTML/CSS;

• Совместимость с различными браузерами.

• Исходные материалы:

• .PSD

• .PHP

• Данный шаблон поддерживает виджеты.

Тема сайта транспортная логистика. Нужно частично изменить дизайн и верстку, основываясь на данную тему, взять тоже расположение блоков, цветовую схему, добавить новые блоки и инструменты из образца главной страницы. Частично изменить вид главной согласно образцу. Частично изменить вид страниц главного меню (будут образцы). После этого интегрировать с систему управления. После окончания работ залить тексты и фото, 5 новостей для страницы БЛОГ. Удалить изначальную информацию, которая была представлена в образце шаблона. На сайте присутствуют колонки НОВОСТЕЙ и СТАТЕЙ используются в разделе БОЛГ, выставляются на главной странице.

Во всех статьях и новостях должна быть возможность оставить комментарии, после элементарной регистрации, далее виде форума на усмотрения исполнителя.

Каждая СТАТЬЯ или НОВОСТЬ имеет привязку к категории на странице БЛОГ.

Информацию для проекта тексты и фото, образцы страниц главной и меню, включая фото для слайдера будут предоставлены.

С исполнителем интересно дальнейшее сотрудничество.

Бюджет ограничен, проект является частным.

Без предоплаты!

WordPress
11 лет назад
nikevrotrans
Николай 
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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