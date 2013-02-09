Доверстать несколько страниц

Здравствуйте.

Есть уже верстка, но нужно доверстать одну-две страницы (только контент, блоки шапка все уже есть), и несколько блоков(меню, поиск).

приступить нужно уже, сделать за сегодня, некоторые блоки нужны быстро (час-два).

бюджет не большой, так как большая часть сделана, для начала 50$, если работа будет сделана качественно и оперативно - будет БОНУС, и еще проекты!

добавляйте заявки, вышлю вам макет.