Доверстать несколько страниц

$100
HTML-версткаЗакрыт11 заявок204 просмотра
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Здравствуйте.

Есть уже верстка, но нужно доверстать одну-две страницы (только контент, блоки шапка все уже есть), и несколько блоков(меню, поиск).

приступить нужно уже, сделать за сегодня, некоторые блоки нужны быстро (час-два).

бюджет не большой, так как большая часть сделана, для начала 50$, если работа будет сделана качественно и оперативно - будет БОНУС, и еще проекты!

добавляйте заявки, вышлю вам макет.

11 лет назад
vasya_hebryan
Василий 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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