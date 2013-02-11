Доработки на DLE

HTML-версткаЗавершен1 заявка171 просмотр
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11 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
11 лет назад
$10
1 день
Александр профессионал своего дела, выполнил задачу на 5 баллов, трудностей не возникло. Сложилось такое ощущение что работаем вместе уже давно, сотрудничество прошло как по маслу ) Рекомендую!
Отлично сработались, оплата в срок, четко поставленое задание, легкость в общении. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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