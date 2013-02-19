Требуется верстальщик в веб-студию

В Веб-студию нужен верстальщик, который умеет натягивать дизайны на различные CMS (wordpress, joomla, drupal, dle и т.п.).

Требования:

- Если про вас нельзя сказать, что вы пунктуальны и ответственны, то далее не читайте!

- Нужны только оперативные люди, которые не тянут со сроками.

- Умение делать качественную верстку под движки wordpress, joomla, dle и др. из макетов, которые вам будут представлены.

Оплата сдельная. За верстку и натяжку на cms одного сайта-визитки оплата составит от 3 до 5 тысяч рублей. За более сложные проекты оплата соответственно выше.

В конце успешных проектов возможны премии!

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.