Поправить внешний вид странички на Joomla (CSS).

Нужно немного подредактировать CSS код странички. А именно:

1) вставить рамку вокруг контента, как видно на примере

2) добавить тень, как на примере

3) сделать линию под меню как на примере

4) подправить внешний вид меню (должно при наведении обводится прямоугольником а текст белым цветом, в обычном режиме текст черный, как сейчас. цвет прямоугольника вышлю)

5) сделать линию под меню, как на примере

6) сделать отступ от рамки до контента

Все картинки есть в psd исходинке, есть картинки как должно выглядеть. Работа легкая, просто сам не успеваю.

Заинтересованным вышлю картинку. Исполнителю вышлю все материалы. Оплата сразу после выполнения работы (вебмани, яндекс или приват (лучше последний вариант)).

Сроки - несколько часов. Там работы очень мало. Кто разбирается в CSS, то работы на пол часа.