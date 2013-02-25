Редизайн и верстка. Неперегруженный дизайн

$100
HTML-версткаЗавершен3 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сделать редизайн для одного несложного сайта. Минимум графики, лекговесный, но при этом дизайн должен "со вкусом", быть приятным на вид, не должно быть слишком ярких раздражающих красок. Текст при этом должен достаточно хорошо читабельным.

Сайт имеет исламскую тематику, но стилизовать под традиционные исламские орнаменты и другие элементы необязательно.

Желательно предоставить несколько эскизов дизайна перед версткой.

Сверстать нужно под две версии сайта: мобильную и обычную, либо сделать адаптивную верстку, что предподчительнее при всех других равных условиях.

"Нарезать" html шаблон не нужно: залью все сам.

Можно использовать элементы HTML5, поддерживаемые современными браузерами в настоящий момент.

Ссылку на сайт вышлю потенциальным исполнителям

11 лет назад
From-Astrakhan
Ренат 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
5 дней
Отлично справился с работой. Работал над дизайном пока не пришли к варианту, который меня абсолютно устроил. Сделал даже сверх того. Рекомендую
Компетентный заказчик, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Поправить внешний вид странички на Joomla (CSS).

    Нужно немного подредактировать CSS код странички. А именно: 1) вставить рамку вокруг контента, как видно на примере 2) добавить тень, как на примере 3) сделать линию под меню как на примере 4) подправить внешний вид меню (должно при наведении ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка выпадающего меню Wordpress VALERA THEME

    Необходима доработка выпадающего меню на главной странице Wordpress на шаблоне VALERA THEME. В данном шаблоне реализована лишь функция отображения кнопки страницы. В случае привязки дополнительный подраздел лишь показывает кнопку под ней, но не выбрасывает ее как в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки на DLE

    Необходимо запустить вращение слайдера. http://armadaprom.ru Пишем вопросы, сроки, стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отредактировать шаблон WordPress

    $50

    Не работает галерея картнок: независимо от количества указанных столбцов, картинки выдаются в один столбец (http://furnitureme.ru/kuxnya-v-skandinavskom-stile-gustavianskij.html). Необходимо сделать так, чтобы картинки в галерее отображались, как на этом сайте (http://bmw-guide.ru/cars/sedan-mercedes-benz-cla-c117-foto.html), т.е. при увеличении числа картинок они накладывались ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доверстать несколько страниц

    $100

    Здравствуйте. Есть уже верстка, но нужно доверстать одну-две страницы (только контент, блоки шапка все уже есть), и несколько блоков(меню, поиск). приступить нужно уже, сделать за сегодня, некоторые блоки нужны быстро (час-два). бюджет не большой, так как большая часть ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реконструкция шаблона сайта на WordPress

    Здравствуйте! Стоит работающий Шаблон WordPress 3.x установлен с системой ЦМС, который может быть использован для создания блога, бизнес-сайта, сайта портфолио и т.д. Тема WordPress 3.x оснащена самыми современными и популярными функциями: • Бестабличная верстка; • Высокая скорость загрузки; • ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страницы товара в Virtuemart

    Требуется сверстать страницу товара Virtuemart по макету дизайнера в PSD. К заданию прилагается картинка с макетом и ссылка на сайт. gopro.debug.sommerce .com/index.php/katalog/krepleniya/remen-dlya-krepleniya-na-shlem-detail

    Virtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поменять разметку компонента новостей

    $50

    В разделе News на нашем сайты выводятся новости как com_content, layout=blog. Мы установили компонент com_fjrelated, чтобы он группировал новости по годам. Но этот компонент показывает новости немного по-другому. Требуется внести изменения в стили и шаблон ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать сайт на Joomla

    Макет - см. присоединенный файл. - верстка кросс браузерно (IE 8+, Chrome, Firefox, Opera, Safari) - в шапке слайдер (на месте большой картинки) - форма обратной связи Оплата - рубли - по факту - Вебмани Р, Кивикошель, Я.деньги.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Версия верстки сайта под мобильные приложения

    $50

    Добрый вечер! У нас есть сайт. Он сделан на Битриксе. Верстка резиновая, на дивах. Но есть фиксированный баннер. Все довольно неплохо смотрится на PC. Нам нужно сделать так, чтобы также все хорошо смотрелось на всех видах ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад