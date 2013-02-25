Редизайн и верстка. Неперегруженный дизайн

Нужен сделать редизайн для одного несложного сайта. Минимум графики, лекговесный, но при этом дизайн должен "со вкусом", быть приятным на вид, не должно быть слишком ярких раздражающих красок. Текст при этом должен достаточно хорошо читабельным.

Сайт имеет исламскую тематику, но стилизовать под традиционные исламские орнаменты и другие элементы необязательно.

Желательно предоставить несколько эскизов дизайна перед версткой.

Сверстать нужно под две версии сайта: мобильную и обычную, либо сделать адаптивную верстку, что предподчительнее при всех других равных условиях.

"Нарезать" html шаблон не нужно: залью все сам.

Можно использовать элементы HTML5, поддерживаемые современными браузерами в настоящий момент.

Ссылку на сайт вышлю потенциальным исполнителям