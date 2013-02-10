Создание html-страниц с копирайтом

1. необходимо создание страниц с html расширениями.

2. необходимо на страницах обеспечить наличие определенных тегов

3. необходимо на страницах обеспечить наличие определенных картинок с подписями

4. создание вышестоящей страницы "каталога" с ссылками на созданные страницы с описанием страниц

Не тратьте время на лишнюю переписку, указывайте в предложениях сроки и суммы за 100 созданных страниц + 1 страница с каталогом (ссылками и описанием на все созданные 100 страниц).

Пример наполнения страниц и архитектуры:

стартовая страница

http://www.ropex.info/catalog-18.html

с ссылками на 3 страницы

http://www.ropex.info/catalog-18-1.html

http://www.ropex.info/catalog-18-2.html

http://www.ropex.info/catalog-18-3.html

т.е. в таком формате - будет одна страница с минимум картинок и названиями и ссылками на другие страницы.

на самих страницах - картинки, описание и нужные тэги.