Требуется поправить верстку на Вебасист

HTML-версткаЗавершен3 заявки128 просмотров
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Интернет-магазин на вебастсте, пополз дизайн. Каталог и спецпредложения зачем-то дублируются теперь в подвале. В Гугл Хроме, ФФ и Эксплорере вообще отображается все криво, слои налезают друг на друга.

сайт moscow*mom.ru (звездочку уберите)

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Спасибо всем.

11 лет назад
mariys
Мария 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
+ 100 баллов. Полчаса назад открыла проект - уже закрываю. Все сделано мгновенно, моментально, молниеносно. Что тут скажешь - молодчина! Завтра приступаю к написанию ТЗ на новые проекты для Никиты.
Сотрудничеством полностью доволен, рекомендую.
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