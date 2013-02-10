Требуется поправить верстку на Вебасист

Интернет-магазин на вебастсте, пополз дизайн. Каталог и спецпредложения зачем-то дублируются теперь в подвале. В Гугл Хроме, ФФ и Эксплорере вообще отображается все криво, слои налезают друг на друга.

сайт moscow*mom.ru (звездочку уберите)

Только для специалистов, разбирающихся в вебассисте шоп скрипт

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Спасибо всем.