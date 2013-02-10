Требуется поправить верстку на Вебасист

В Веб-студию нужен верстальщик, который умеет натягивать дизайны на различные CMS (wordpress, joomla, drupal, dle и т.п.). Требования: - Если про вас нельзя сказать, что вы пунктуальны и ответственны, то далее не читайте! - Нужны только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин на вебастсте, пополз дизайн. Каталог и спецпредложения зачем-то дублируются теперь в подвале. В Гугл Хроме, ФФ и Эксплорере вообще отображается все криво, слои налезают друг на друга.
сайт moscow*mom.ru (звездочку уберите)
Только для специалистов, разбирающихся в вебассисте шоп скрипт
От Вас стоимость и способ оплаты.
Спасибо всем.
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