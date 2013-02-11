Drupal – сверстать и донастроить проект

Нужно сверстать Новый дизайн сайта и натянуть на старый битрикс, на котором сейчас и работает сайт. Функционал останется практически таким же, но будут кое-какие изменения. Срок - полторы недели. ТЗ в приложении, дизайн новый в jpg тоже. ...