Drupal – сверстать и донастроить проект

Нужно сверстать Новый дизайн сайта и натянуть на старый битрикс, на котором сейчас и работает сайт. Функционал останется практически таким же, но будут кое-какие изменения. Срок - полторы недели. ТЗ в приложении, дизайн новый в jpg тоже. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
поправить несколько страниц, сверстать новые и донастроить проект
срочно, начинать сейчас.
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